УЕФА представил дизайн мяча для финала Лиги чемпионов
На официальном сайте УЕФА появился анонс мяча, который будет использоваться в плей-офф Лиги чемпионов, включая финальный матч.
Мяч выполнен с белыми звездами на фоне медно-зеленых шестиугольников, которые символизируют крыши и здания Мюнхена. Внутри шестиугольников расположены графические элементы, посвященные известным достопримечательностям Баварии.
Отмечается, что новая поверхность мячей обеспечивает повышенную точность, а инновационная сердцевина «гарантирует быструю и точную игру с максимальным сохранением формы и воздуха».
Раунд плей-офф начнется 11 февраля, а финал турнира пройдет 31 мая в Мюнхене.
Источник: УЕФА
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