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10 февраля 2025, 14:00

УЕФА представил дизайн мяча для финала Лиги чемпионов

Камила Абдурахманова
корреспондент

На официальном сайте УЕФА появился анонс мяча, который будет использоваться в плей-офф Лиги чемпионов, включая финальный матч.

Мяч выполнен с белыми звездами на фоне медно-зеленых шестиугольников, которые символизируют крыши и здания Мюнхена. Внутри шестиугольников расположены графические элементы, посвященные известным достопримечательностям Баварии.

Отмечается, что новая поверхность мячей обеспечивает повышенную точность, а инновационная сердцевина «гарантирует быструю и точную игру с максимальным сохранением формы и воздуха».

Раунд плей-офф начнется 11 февраля, а финал турнира пройдет 31 мая в Мюнхене.

Источник: УЕФА
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