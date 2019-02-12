УЕФА поменял главного арбитра матча "Аякс" – "Реал"

Представители УЕФА приняли решение поменял главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом". Изначально на встрече должен был работать поляк Шимон Марчиняк, однако недавно его заменили на словенца Дамира Скомину.

Сам Марчиняк будет работать на матче команд в качестве видеоарбитра. Напомним, что также на встрече будут работать лайнсмены Юре Прапротник, Роберт Вукан, а также четвертый арбитр – Раде Обренович.

Матч "Аякс" – "Реал" состоится 13 февраля, начало встречи – в 23.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи