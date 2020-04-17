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УЕФА планирует начать следующий розыгрыш Лиги чемпионов 20 октября

16:27
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
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УЕФА определился с датой начала розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, первые матчи группового этапа турнира должны стартовать 20 октября. Розыгрыш Лиги Европы начнется с 22 октября. В сезоне-2019/20 групповой этап еврокубков начался 16 сентября.

Матчи квалификационного этапа турниров должны начаться в конце июля — начале августа.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 678 210 человек. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698).

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