УЕФА перед матчем «Боруссия» — «Зенит» вспомнил о чудо-голе Халка
18:54
УЕФА в официальном Twitter Лиги чемпионов опубликовал видео гола Халка, который он забил в составе «Зенита» в игре против дортмундской «Боруссии».
? Dortmund vs Zenit...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020
?? Hulk smash in 2014 ?#UCL | @fczenit_en pic.twitter.com/768YCcvWKL
Произошло это 19 марта 2014 года в ответной игре 1/8 финала. Бразилец точно пробил в девятку с дальней дистанции. «Зенит» выиграл ту встречу (2:1), но уступил по сумме двух игр (первый матч — 2:4).
Сегодня «Боруссия» и «Зенит» встретятся в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00.