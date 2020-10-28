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УЕФА перед матчем «Боруссия» — «Зенит» вспомнил о чудо-голе Халка

18:54

УЕФА в официальном Twitter Лиги чемпионов опубликовал видео гола Халка, который он забил в составе «Зенита» в игре против дортмундской «Боруссии».

Произошло это 19 марта 2014 года в ответной игре 1/8 финала. Бразилец точно пробил в девятку с дальней дистанции. «Зенит» выиграл ту встречу (2:1), но уступил по сумме двух игр (первый матч — 2:4).

Сегодня «Боруссия» и «Зенит» встретятся в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00.

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