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13 сентября 2025, 08:13

УЕФА отменил дисквалификацию Флика на матч Лиги чемпионов

Алина Савинова

УЕФА частично удовлетворил апелляцию «Барселоны» по поводу дисквалификации главного тренера Ханса-Дитера Флика и его помощника Маркуса Зорга.

Специалисты были дисквалифицированы 8 августа на один еврокубковый матч за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:4), который состоялся 6 мая. Также им был назначен штраф в размере 20 тысяч евро.

Апелляционный комитет УЕФА принял решение заменить дисквалификацию Флика и Зорга на условную, однако штраф остается в силе.

«Барселона» 18 сентября сыграет против «Ньюкасла» в основном этапе Лиги чемпионов.

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ФК Барселона
Ханс Флик
УЕФА
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