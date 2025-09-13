УЕФА отменил дисквалификацию Флика на матч Лиги чемпионов

УЕФА частично удовлетворил апелляцию «Барселоны» по поводу дисквалификации главного тренера Ханса-Дитера Флика и его помощника Маркуса Зорга.

Специалисты были дисквалифицированы 8 августа на один еврокубковый матч за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:4), который состоялся 6 мая. Также им был назначен штраф в размере 20 тысяч евро.

Апелляционный комитет УЕФА принял решение заменить дисквалификацию Флика и Зорга на условную, однако штраф остается в силе.

«Барселона» 18 сентября сыграет против «Ньюкасла» в основном этапе Лиги чемпионов.