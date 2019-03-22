18:49 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за поведение во время матча "ПСЖ" - "МЮ"

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УЕФА открыл дело в отношении нападающего "ПСЖ" Неймара по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (3:1), информирует официальный сайт организации.

27-летнему бразильцу предъявлено обвинение в оскорблении официальных представителей встречи. Дело будет рассмотрено комитетом УЕФА по этике - дата слушания пока не определена. 

Напомним, решающий гол в ворота "ПСЖ" был забил с пенальти, назначенного на последних минутах матча с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР). После игры Неймар в социальных сетях раскритиковал работу судей, используя ненормативную лексику. Он не принимал участия в этой встрече из-за травмы. 

Напомним, "МЮ" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола. Общий счет противостояния составил 3:3. 

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