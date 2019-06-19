УЕФА отклонил апелляцию Неймара

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию форварда французского "ПСЖ" Неймара, информирует сайт организации.

Бразилец был дисквалифицирован в апреле на три игры за оскорбление официальных лиц матча. Это произошло после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Неймар, который не принимал участия в игре, после матча в социальных сетях раскритиковал работу арбитров, используя ненормативную лексику.

"ПСЖ" подал апелляцию на это решение. Напомним, что Неймар также дисквалифицирован на три матча во Франции за удар болельщика после матча финала Кубка Франции с "Ренном".