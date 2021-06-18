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УЕФА отказался проводить в Белоруссии мероприятия под своей эгидой

23:10
Трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото UEFA.com
Трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото UEFA.com
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УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии, информирует Telegram-канал Фонда спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура.

Срок и причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований не называются. Из-за этого решения футбольные белорусские клубы проведут домашние матчи квалификации еврокубков на нейтральных полях.

Дополнительная информация:

https://t.me/zozhteam/472

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  • Динамов

    Посылать УЕФА на три буквы и России давно пора! Это мафия, поработившая спорт. Надо выходить из неё. Всё равно мы ничего не теряем, ибо наши клубы беспомощны в конкуренции с европейскими.

    18.06.2021

  • Владимир Панков

    Если УЕФА считает спорт вне политики, то пусть объяснит свое решение.

    18.06.2021

  • kvadrocopter

    Так и до старшего брата доберутся...

    18.06.2021

  • совесть - лишняя!

    а нацчемпионаты проводятся не под эгидой уефы?..

    18.06.2021

  • Newman2

    Ничего, мы на закрытие Евро вынесем белорусский флаг.

    18.06.2021