УЕФА отказался проводить в Белоруссии мероприятия под своей эгидой
УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии, информирует Telegram-канал Фонда спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура.
Срок и причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований не называются. Из-за этого решения футбольные белорусские клубы проведут домашние матчи квалификации еврокубков на нейтральных полях.
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Динамов
Посылать УЕФА на три буквы и России давно пора! Это мафия, поработившая спорт. Надо выходить из неё. Всё равно мы ничего не теряем, ибо наши клубы беспомощны в конкуренции с европейскими.
18.06.2021
Владимир Панков
Если УЕФА считает спорт вне политики, то пусть объяснит свое решение.
18.06.2021
kvadrocopter
Так и до старшего брата доберутся...
18.06.2021
совесть - лишняя!
а нацчемпионаты проводятся не под эгидой уефы?..
18.06.2021
Newman2
Ничего, мы на закрытие Евро вынесем белорусский флаг.
18.06.2021