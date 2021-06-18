УЕФА отказался проводить в Белоруссии мероприятия под своей эгидой

УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии, информирует Telegram-канал Фонда спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура.

Срок и причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований не называются. Из-за этого решения футбольные белорусские клубы проведут домашние матчи квалификации еврокубков на нейтральных полях.