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УЕФА: отбор в еврокубки никто не отменял. Решение по Лиге наций 27 мая

11:32
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменял отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщили «СЭ» в Ньоне.

&laquo;Ливерпуль&raquo; перед паузой в&nbsp;сезоне вылетел из&nbsp;Лиги чемпионов и&nbsp;был в&nbsp;шаге от&nbsp;первого за&nbsp;30-лет чемпионства в&nbsp;Англии.Отбор в еврокубки отменят или упростят? У УЕФА все больше проблем

Кроме того, футбольные чиновники не стали комментировать итоги заседания рабочей группы с участием представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских футбольных профессиональных лиг, которые рассматривали возможность проведения отборочных матчей чемпионата Европы среди молодежных сборных и игр Лиги наций.

— Что касается вашего вопроса о заседании рабочей группы и решениях, предлагаем дождаться заседания исполкома УЕФА 27 мая, — заявили «СЭ» в Ньоне. — По поводу второго вопроса о возможной отмене отборочных матчей сообщаем следующее. УЕФА никогда не изучал возможность лишения чемпионов стран их права попытаться пройти отбор в групповой турнир Лиги чемпионов через выступления на футбольном поле. Мы хотим уточнить, что в настоящее время УЕФА только следит за развитием ситуации и потенциальным влиянием на формат отборочных турниров клубных соревнований следующего сезона. На данный момент нет никаких конкретных вариантов формата отбора в еврокубки. (Александр Бобров)

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