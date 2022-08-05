Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:24

УЕФА оштрафовал «Ференцварош» на 79 тысяч евро за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов со «Слованом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Ференцварош» на 79 тысяч евро за поведение фанатов в матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом», сообщает пресс-служба организации.

«Ференцварош» наказан штрафом за проявление фанатами расизма, использование пиротехники, бросание посторонних предметов и блокировку проходов.

Клубу запрещено продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков.

Также клуб наказан частичным закрытием трибун (не менее 1000 мест) на один домашний матч. УЕФА обязал «Ференцварош» связаться со «Слованом» в течение 30 дней для возмещения ущерба за 20 сломанных кресел.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
ХК Слован
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Материалы сюжета: Лига чемпионов: отбор для Черчесова, Головина и Хайкина
Черчесов о матче Лиги чемпионов в Баку: «Возникало ощущение, что находишься в сауне»
Черчесов о ничьей с «Карабахом»: «Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично»
Шейдаев создал проблемы Черчесову в Лиге чемпионов, у Хайкина и «Црвены» — победы по 5:0
«Црвена Звезда» забила пять голов «Пюнику» в квалификации Лиги чемпионов
«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА наказал «Фенербахче» частичным закрытием трибун на один домашний матч
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости