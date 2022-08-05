УЕФА оштрафовал «Ференцварош» на 79 тысяч евро за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов со «Слованом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Ференцварош» на 79 тысяч евро за поведение фанатов в матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом», сообщает пресс-служба организации.

«Ференцварош» наказан штрафом за проявление фанатами расизма, использование пиротехники, бросание посторонних предметов и блокировку проходов.

Клубу запрещено продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков.

Также клуб наказан частичным закрытием трибун (не менее 1000 мест) на один домашний матч. УЕФА обязал «Ференцварош» связаться со «Слованом» в течение 30 дней для возмещения ущерба за 20 сломанных кресел.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.