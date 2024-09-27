УЕФА оштрафовал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов

УЕФА наложил штраф на «Барселону» за использование болельщиками нацистского баннера на матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако», сообщает портал Barca Universal.

По информации источника, «Барселоне» придется выплатить штраф 10 тысяч евро. Кроме того, каталонскому клубу запретили продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч в Лиге чемпионов.

Пока неизвестно, будет ли «Барселона» подавать апелляцию на это решение и призовет ли УЕФА смягчить ограничения.

Матч между «Барселоной» и «Монако» прошел 19 сентября на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершился победой монегасков со счетом 2:1. 1 октября сине-гранатовые дома сыграют против «Янг Бойз», а 6 ноября отправятся в гости к «Црвене Звезде».