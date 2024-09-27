Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:24

УЕФА оштрафовал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики «Барселоны».
Фото AFP

УЕФА наложил штраф на «Барселону» за использование болельщиками нацистского баннера на матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако», сообщает портал Barca Universal.

По информации источника, «Барселоне» придется выплатить штраф 10 тысяч евро. Кроме того, каталонскому клубу запретили продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч в Лиге чемпионов.

Пока неизвестно, будет ли «Барселона» подавать апелляцию на это решение и призовет ли УЕФА смягчить ограничения.

Матч между «Барселоной» и «Монако» прошел 19 сентября на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершился победой монегасков со счетом 2:1. 1 октября сине-гранатовые дома сыграют против «Янг Бойз», а 6 ноября отправятся в гости к «Црвене Звезде».

Источник: Barca Universal
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Хавбек «Рубина» Иванов: «Головин и Сафонов поддерживают имидж российского футбола»
Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру
«Реал» потерял Мбаппе на три недели. Он пропустит дерби с «Атлетико»
«Кресты» Родри — кошмар для Гвардиолы. Что делать «Манчестер Сити» без ключевого игрока центра поля?
Родри угрожает забастовкой из-за удушающего графика. Однако в АПЛ не ждут бунта
Вирц опередил Кейна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости