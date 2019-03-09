УЕФА оштрафовал "Атлетико" на 38 тысяч евро, "Ювентус" - на 30 тысяч

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать "Атлетико" и "Ювентус" после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. "Атлетико" оштрафован на 38 тысяч евро за бросание фанатами посторонних предметов на поле, а также за блокировку проходов на стадионе.

"Ювентус" оштрафован на 30 тысяч евро за опоздание на второй тайм.

Ранее УЕФА оштрафовал главного тренера мадридцев Диего Симеоне на 20 тысяч евро за непристойный жест во время празднования гола.