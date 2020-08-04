УЕФА опубликовал регламент матчей в условиях коронавируса. В каких случаях могут засчитать поражение?

УЕФА на своем сайте опубликовал специальные правила проведения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21. В связи с пандемией коронавируса они будут состоять из одного матча, кроме заключительного раунда отбора ЛЧ.

Перед каждой жеребьевкой европейских клубных турниров УЕФА будет публиковать список всех известных ограничение на передвижение между странами. За двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией. Если информация не поступит в необходимый срок, УЕФА будет считать список ограничений окончательным.

Если клуб не проинформирует УЕФА до полуночи за два дня до жеребьевки и не сможет из-за этого провести матч на домашней арене, то команде будет засчитано поражение со счетом 0:3. Матчи, как правило, должны проходить на домашних аренах клубов. При наличии ограничений, которые не позволяют провести игру на домашней арене, клуб-хозяин должен предоставить альтернативное место проведения матча, которое может быть и в другой стране при условии отсутствия ограничений, мешающих проведению игры. Если принимающая сторона не обеспечит проведение матча на другом стадионе, команде-хозяину будет засчитано поражение 0:3.

В случае, если УЕФА сочтет информацию об ограничениях от государственных властей неточным или сами ограничения недостаточными, организация может принять решение о переносе матча в другое место. Хозяева будут нести ответственность за проведение игры и будут нести расходы, связанные с ней. Если какая-то из команд откажется участвовать в матче, то ей будет засчитано поражение. Клубы имеют право договориться о проведении матча на нейтральном поле, если он будет сыгран на в стране, входящей в УЕФА.

Если государственные власти введут новые ограничения уже после утверждения места проведения матча, это не будет приниматься во внимание. Поэтому, если провести игру на утвержденной арене не представляется возможным, хозяевам будет засчитано поражение 0:3. В случае отказа обоих клубов участвовать в матче, игра не проводится, а оба участника дисквалифицируются.