УЕФА опубликовал даты сезона Лиги чемпионов-2020/21. Ее финал пройдет в Санкт-Петербурге

Стали известны даты матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21. Ранее УЕФА объявил, что финальный матч турнира состоится в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 29 мая 2021 года.

23 июня 2020 года — полуфиналы предварительного раунда

26 июня — финал предварительного раунда

7/8 июля — первый отборочный раунд, первые матчи

14/15 июля — первый отборочный раунд, ответные матчи

21/22 июля — второй отборочный раунд, первые матчи

28/29 июля — второй отборочный раунд, ответные матчи

4/5 августа — третий отборочный раунд, первые матчи

11 августа — третий отборочный раунд, ответные матчи

18/19 августа — четвертый отборочный раунд, первые матчи

25/26 августа — четвертый отборочный раунд, ответные матчи

15/16 сентября — первые матчи группового турнира

29/30 сентября — вторые матчи группового турнира

20/21 октября — третьи матчи группового турнира

3/4 ноября — четвертые матчи группового турнира

24/25 ноября — пятые матчи группового турнира

8/9 декабря 2020 года — шестые матчи группового турнира

16/17/23/24 февраля 2021 года — 1/8 финала, первые матчи

9/10/16/17 марта — 1/8 финала, ответные матчи

6/7 апреля — 1/4 финала, первые матчи

13/14 апреля — 1/4 финала, ответные матчи

27/28 апреля — 1/2 финала, первые матчи

4/5 мая — 1/2 финала, ответные матчи

29 мая 2021 года — финал в Санкт-Петербурге