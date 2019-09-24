УЕФА опубликовал даты сезона Лиги чемпионов-2020/21. Ее финал пройдет в Санкт-Петербурге
Стали известны даты матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21. Ранее УЕФА объявил, что финальный матч турнира состоится в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 29 мая 2021 года.
23 июня 2020 года — полуфиналы предварительного раунда
26 июня — финал предварительного раунда
7/8 июля — первый отборочный раунд, первые матчи
14/15 июля — первый отборочный раунд, ответные матчи
21/22 июля — второй отборочный раунд, первые матчи
28/29 июля — второй отборочный раунд, ответные матчи
4/5 августа — третий отборочный раунд, первые матчи
11 августа — третий отборочный раунд, ответные матчи
18/19 августа — четвертый отборочный раунд, первые матчи
25/26 августа — четвертый отборочный раунд, ответные матчи
15/16 сентября — первые матчи группового турнира
29/30 сентября — вторые матчи группового турнира
20/21 октября — третьи матчи группового турнира
3/4 ноября — четвертые матчи группового турнира
24/25 ноября — пятые матчи группового турнира
8/9 декабря 2020 года — шестые матчи группового турнира
16/17/23/24 февраля 2021 года — 1/8 финала, первые матчи
9/10/16/17 марта — 1/8 финала, ответные матчи
6/7 апреля — 1/4 финала, первые матчи
13/14 апреля — 1/4 финала, ответные матчи
27/28 апреля — 1/2 финала, первые матчи
4/5 мая — 1/2 финала, ответные матчи
29 мая 2021 года — финал в Санкт-Петербурге