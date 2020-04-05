УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа

УЕФА официально опроверг информацию о намерении завершить розыгрыш Лиги чемпионов не позднее 3 августа. Накануне издание ZDF опубликовало интервью президента УЕФА Александера Чеферина, в котором тот якобы заявил, что турнир должен быть завершен до 3 августа.

«Это не так. Президент четко дал понять, что конкретных дат для завершения сезона нет, — говорится в заявлении пресс-службы организации. — УЕФА анализирует все возможности завершить национальные и еврокубковые сезоны совместое с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами в рамках рабочей группы, созванной 17 марта. Главная цель для всех членов рабочей группы — сохранить здоровье граждан.

Исходя из этого, необходимо найти календарное решение для завершения всех турниров. Изучаются различные варианты проведения игр в июле и августе, в зависимости от разрешений правительств".

Из-за пандемии коронавируса все европейские футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, были прерваны.

По последним данным коронавирусом в мире заразились 1 218 126 человек, 65 841 умер, 253 821 выздоровел.