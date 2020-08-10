УЕФА оплатит чартеры российским клубам в еврокубках: стало известно, сколько заработают «Динамо», «Ростов», «Краснодар»
10 августа 2020, 14:40
По данным «СЭ», в УЕФА принято решение сделать обязательными чартерные перелеты команд в квалификационных раундах еврокубков.
Чтобы обеспечить равные возможности всем участников этих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, УЕФА оплатит чартеры всем без исключения. Сумма, выделенная на один перелет, составит 40 000 евро.
В этих раундах примут участие российские клубы «Краснодар», «Ростов» и «Динамо». Для примера, если «Динамо» пройдет все свои стадии и везде потребуется выезд, то УЕФА заплатит бело-голубым 120 000 на транспортные расходы.
Первые игры «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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