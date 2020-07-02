УЕФА объявил расписание Лиги чемпионов на следующий сезон. Финал состоится в Стамбуле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил расписание розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Розыгрыш сдвинут по срокам из-за пандемии коронавируса, которая не позволила завершить сезон-2019/20 в планируемые сроки.

Новый розыгрыш стартует 20 октября, когда будут сыграны матчи первого тура группового этапа (20 и 21 октября). 2-й тур — 27-28 октября, 3-й — 3-4 ноября, 4-й — 24-25 ноября, 5-й — 1-2 декабря, 6-й — 8-9 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 16 февраля 2021 года. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфиналы намечены на 27 и 28 апреля (первые матчи) и 4 и 5 мая (ответные).

Финальный матч турнира состоится 29 мая в Стамбуле. Текущий розыгрыш должен был пройти именно там, но из-за коронавируса финальные встречи перенесли в Португалию.