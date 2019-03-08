УЕФА объяснила, почему арбитр назначил пенальти в матче "ПСЖ" – "МЮ"

Главный арбитр Дамир Скомина, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" (1:3), назначил пенальти в ворота хозяев на последних минутах встречи, потому что рука защитника парижан Преснеля Кимпембе находилась в неестественном положении, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Юнайтед" переиграл "ПСЖ" в двухматчевом противостоянии (общий счет – 3:3, у "красных дьяволов" три гостевых гола, у "ПСЖ" – два) и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

– Принимая во внимание, что судья не распознал инцидент четко во время матча, была проведена дополнительная проверка игрового эпизода с помощью VAR. Рука защитника "ПСЖ" находилась не близко к телу, что увеличивало площадь препятствия на пути мяча, поэтому главный судья встречи принял решение назначить пенальти, – говорится в заявлении УЕФА.