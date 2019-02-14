УЕФА объяснил, почему гол "Аякса" в первом тайме был отменен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте прокомментировал момент с отмененным голом "Аякса" в пером тайме матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 38-й минуте защитник Николас Тальяфико​ открыл счет, но после просмотра повтора судья отменил взятие ворот.

"На 38-й минуте первого матча между "Аяксом" и "Реалом" Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра ВАР. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении "вне игры" и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией ВАР. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар", – говорится в сообщении.