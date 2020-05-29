УЕФА: никаких решений по еврокубкам пока нет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что на данный момент рассматриваются разные варианты завершения еврокубков-2019/20. В ответ на вопросы «СЭ» о датах несыгранных матчей и вероятности переноса финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы из Стамбула и Гданьска представитель УЕФА заявил следующее:

— Создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения календарных решений и вариантов формата, которые позволили бы завершить текущий сезон. В настоящее время рассматриваются различные варианты. На данном этапе не принято никаких решений.

Напомним, что заседание исполнительного комитета УЕФА было перенесено с 27 мая на 17 июня. Скорее всего, именно в этот день определится судьба еврокубков сезонов-2019/20 и 2020/21, Лиги наций, отборочного турнира ЧМ-2022 и финального турнира Евро-2020. (Александр Бобров)

NY Times: Финал Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула