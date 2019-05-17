УЕФА не собирается переносить матчи еврокубков на выходные

Руководство УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином встретились в Будапеште с главами и генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций, сообщает официальный сайт союза. На встрече обсуждался формат еврокубков после 2024 года.

- Это была важная встреча с нашими ассоциациями-членами, на которой мы могли узнать их мнение о том, как должны выглядеть наши клубные турниры в будущем. Было высказано много разных мнений, и мы учтем их в этом вопросе, - сказал Чеферин. - Я был воодушевлен положительным откликом на процесс консультаций и солидарностью между ассоциациями, а также признанием со стороны более крупных ассоциаций необходимости вносить больший вклад в интересах малых стран.

Я с радостью еще раз озвучил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.

Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждем мнений других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации. Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу.

Напомним, что игры Лиги чемпионов проходят во вторник и среду (финал - в субботу), Лига Европы проводится по четвергам. По данным СМИ, матчи еврокубков могут перенести на выходные ради увеличения интереса болельщиков.