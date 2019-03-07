УЕФА не дисквалифицировал Симеоне за неприличный жест в матче с "Ювентусом"

УЕФА не будет отстранять главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за неприличный жест во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:0), сообщает AS. Дисциплинарный комитет организации решил оштрафовать аргентинца на 20 тысяч евро без дисквалификации.

После второго гола "Атлетико" Симеоне схавтился руками в области паха и повернулся к болельщикам. По словам тренера, он не хотел никого оскорбить, а просто показал, что "у команды есть яйца". Этот эпизод не попал в отчет арбитров о матче.

Таким образом, Симеоне сможет присутствовать на скамейке в ответной игре, которая состоится 12 марта.