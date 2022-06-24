УЕФА не будет проводить еврокубковые матчи в Приднестровье

В УЕФА заявили, что не будут проводить международные турниры под эгидой организации на территории Приднестровья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза.

Причиной является текущая политическая ситуация в регионе.

«В соответствии с предыдущими решениями, принятыми исполнительным комитетом УЕФА в связи с ситуацией на Украине, было принято решение не проводить матчи турниров УЕФА в Приднестровье. Исполком УЕФА останется в режиме ожидания для созыва дальнейших встреч на регулярной основе, если это необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости. Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье», — говорится в заявлении пресс-службы.

Решение распространяется в первую очередь на тираспольский «Шериф». Клубу предложено найти альтернативный стадион для проведения домашних матчей.