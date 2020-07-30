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УЕФА не будет переносить матч «Барселона» — «Наполи» на нейтральное поле

21:12

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится на «Ноу Камп», сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб потребовал перенести игру на нейтральное поле из-за роста заболеваний коронавирусом в Испании.

Первый матч состоялся в конце февраля на поле «Наполи» и завершился вничью — 1:1. Ответная встреча намечена на 8 августа.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует провести оставшиеся четыре ответных матча на стадионах хозяев, а начиная с четвертьфинала провести «Финал восьми» в Португалии.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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