УЕФА не будет наказывать Ди Марию за поведение в матче с "МЮ"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария не будет наказан за поведение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Об этом свидетельствует информация на официальном сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что футболист может быть дисквалифицирован за оскорбление болельщиков.

По информации СМИ, когда "ПСЖ" открыл счет на 53-й минуте, Ди Мария выругался на английском языке в адрес фанатов "красных дьяволов" и затем что-то сказал на испанском. После этого произошел инцидент с бутылкой пива, которую бросили в 30-летнего аргентинца.

В сообщении на официальном сайте организации не указано, что будет рассматриваться поведение Ди Марии. Вместе с этим, дисциплинарное дело было открыто против обоих клубов.

В вину "МЮ" ставят заблокированные выходы на стадионе и бросание болельщиками посторонних объектов на поле. В вину "ПСЖ" - файеры на трибуне с гостевыми болельщиками и бросание ими посторонних предметов, а также беспорядки с участием французских фанов и ущерб, нанесенный стадиону. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело 28 февраля.

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