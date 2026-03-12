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12 марта, 19:31

Кварацхелия, Альварес, Вальверде, Олисе и Куртуа вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. В нее вошли по два футболиста «Реала», «Баварии», «Атлетико» и «Галатасарая».

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)

Защитники: Исмаил Якобс («Галатасарай»), Роберт Андрих («Байер»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Йосип Станишич («Бавария»)

Полузащитники: Сондре Фет («Буде-Глимт»), Марио Лемина («Галатасарай»), Федерико Вальверде («Реал»)

Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»), Хулиан Альварес («Атлетико»)

Лучшим игроком недели признан Вальверде, оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити» (3:0) в первой игре 1/8 финала.

Федерико Вальверде и&nbsp;Антонин Кински.Капитанище Вальверде, ужас Кински и позор Тудора. Рабинер нырнул в атмосферу большого футбола столицы Испании

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