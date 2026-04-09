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Нойер, Райя, Хвича и Альварес претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Мяч Лиги чемпионов.
Фото AFP

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи 1/4 финала.

В голосовании участвуют Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Райя («Арсенал»), Хулиан Альварес («Атлетико») и Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

«Бавария» переиграла «Реал» (2:1), «Арсенал» выиграл у «Спортинга» (1:0), «Атлетико» победил «Барселону» (2:0), а «ПСЖ» одержал победу над «Ливерпулем» (2:0). Ответные матчи пройдут через неделю.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Давид Райя
Мануэль Нойер
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ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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