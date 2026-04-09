Нойер, Райя, Хвича и Альварес претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи 1/4 финала.

В голосовании участвуют Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Райя («Арсенал»), Хулиан Альварес («Атлетико») и Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

«Бавария» переиграла «Реал» (2:1), «Арсенал» выиграл у «Спортинга» (1:0), «Атлетико» победил «Барселону» (2:0), а «ПСЖ» одержал победу над «Ливерпулем» (2:0). Ответные матчи пройдут через неделю.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.