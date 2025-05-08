Футбол
8 мая, 01:24

Зоммер и Хакими претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 6 и 7 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала.

В голосовании участвуют защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и вратарь «Интера» Янн Зоммер.

На этой неделе «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (2:1), а «Интер» в дополнительное время выиграл у «Барселоны» (4:3 д.в.).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.
Ашраф Хакими
Янн Зоммер
