Кейн, Гризманн, Виртц и Байно-Гиттенс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 17, 18 и 19 сентября состоялись матчи 1-го тура основного турнира.

В голосование включены Гарри Кейн (4 гола за «Баварию»), Антуан Гризманн (гол и голевая передача за «Атлетико»), Флориан Виртц (дубль за «Байер») и Джейми Байно-Гиттенс (дубль за дортмундскую «Боруссию»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.