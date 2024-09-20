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Кейн, Гризманн, Виртц и Байно-Гиттенс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гарри Кейн (справа).
Фото Reuters

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 17, 18 и 19 сентября состоялись матчи 1-го тура основного турнира.

В голосование включены Гарри Кейн (4 гола за «Баварию»), Антуан Гризманн (гол и голевая передача за «Атлетико»), Флориан Виртц (дубль за «Байер») и Джейми Байно-Гиттенс (дубль за дортмундскую «Боруссию»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Антуан Гризманн
Харри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
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