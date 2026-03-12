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Вальверде, Хвича, Альварес и Олисе претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись первые матчи 1/8 финала.

В голосовании участвуют полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, оформивший хет-трик в ворота «Манчестер Сити» (3:0), вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, забивший два гола и сделавший голевую передачу в игре с «Челси» (5:2), нападающий «Баварии» Майкл Олисе, отметившийся двумя голами и голевой передачей в матче с «Аталантой» (6:1), и форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, который забил два гола в ворота «Тоттенхэма» (5:2) и сделал результативный пас.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде вместе с&nbsp;одноклубниками празднует хет-трик в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Вальверде прибил «Сити» хет-триком за 22 минуты! Король недели в Лиге чемпионов
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Майкл Олисе
Хвича Кварацхелия
Хулиан Альварес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Федерико Вальверде
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