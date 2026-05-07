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7 мая, 04:09

Райс и Пачо претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн и Вильян Пачо.
Фото Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи 1/2 финала.

В голосовании участвуют полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, который помог лондонской команде обыграть «Атлетико» (1:0), и защитник «ПСЖ» Вильян Пачо, признанный лучшим игроком в матче с «Баварией» (1:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

«ПСЖ» и «Арсенал» вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Харри Кейн, Вильян Пачо и&nbsp;Матвей Сафонов в&nbsp;ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo; 6&nbsp;мая.«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов
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Деклан Райс
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Вильян Пачо
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