УЕФА назвал команду сезона в Лиге чемпионов: в ней девять игроков «Баварии» и нет Роналду

Пресс-служба УЕФА на своей странице в Twitter назвала команду сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. Наибольшее представительно у «Баварии» — сразу девять игроков. Криштиану Роналду, вылетевший с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона», в нее не попал.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Антони Лопеш («Лион»);

защитники: Энтони Дэйвис, Джошуа Киммих, Давид Алаба (все — «Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайот Упамекано, Анхелиньо (все — «Лейпциг»);

полузащитники: Тьягу Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Уссем Ауар («Лион»), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Маркиньюс («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»);

нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (все — «Бавария»), Кильян Мбаппе, Неймар (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити").

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season ?



?? Who would be the first name on your teamsheet?