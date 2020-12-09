УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», сообщается на официальном сайте организации.

«Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА, европейский футбольный союз назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования в отношении инцидента и событий, которые привели к остановке матча Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир». Дальнейшая информация о расследовании будет опубликована позже», — говорится в сообщении.

8 декабря во время матча «ПСЖ» — «Истанбул» румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем». Обе команды в знак протеста покинули поле. Встречу перенесли на среду, 9 декабря. На игру была назначена новая бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.