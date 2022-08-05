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Сегодня, 20:28

УЕФА наказал «Фенербахче» частичным закрытием трибун на один домашний матч

Иван Шитик
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выписал наказание футбольному клубу из Турции «Фенербахче» в виде частичного закрытия домашнего стадиона на один матч еврокубков. Такое наказание в адрес клуба последовало за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Также турецкий клуб был оштрафован на 50 тысяч евро.

«Наказать частичным закрытием стадиона (не менее 5 000 мест) во время следующего матча в рамках клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба, за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера», — говорится в заявлении.

Встреча, которая прошла 27 июля в Стамбуле, завершилась со счетом 2:1, киевляне одержали победу в дополнительное время. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Источник: https://tass.ru/sport/15408457
ФК Динамо (Киев)
ФК Фенербахче
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