УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League).

Пиццерия опубликовала в Instagram письмо из суда, заявив, что обращение из УЕФА значит, что они на правильном пути.