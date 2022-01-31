УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
УЕФА начал судебное разбирательство с пиццерией из-за пиццы «Лига шампиньонов»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League).
Пиццерия опубликовала в Instagram письмо из суда, заявив, что обращение из УЕФА значит, что они на правильном пути.
Источник: https://www.instagram.com/p/CZW-T6BtfKA/
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