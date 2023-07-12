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УЕФА начал расследования после беспорядков в матче квалификации ЛЧ «Хамрун» — «Маккаби» Хайфа

Руслан Минаев
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УЕФА объявил о начале разбирательства из-за беспорядков в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов между мальтийским «Хамруном» и израильским «Маккаби» из Хайфы.

Как отметили в пресс-служба организации, болельщики клубов бросали на поле посторонние предметы. Фанаты «Маккаби» обвиняются в использовании фейерверков и повреждении инфраструктуры стадиона «Сентенари» в городе Та`Кали.

Матч завершился победой «Маккаби» — 4:0. Ответная игра состоится 18 июля.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Маккаби (Хайфа)
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