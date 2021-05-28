УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола в матчах еврокубков, утверждает журналист The Times Мартин Циглер в своем Twitter.
По информации источника, теперь для утверждения окончательного вердикта требуется одобрение исполкома УЕФА.
В действующем регламенте матчей еврокубков в матчах плей-офф при равном счете в следующую стадию турнира выходит та команда, которая забила больше голов на чужом поле.
Ранее, 28 мая, Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) сообщил, что 5 замен можно будет делать до 31 декабря 2022 года.
NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval.— Martyn Ziegler (@martynziegler) May 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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