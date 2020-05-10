УЕФА может возобновить и завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе
УЕФА рассматривает вопрос о возвращении Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, сообщает Mirror.
По сведениям издания, соревнования могут быть организованы в мини-турнире.
11 мая УЕФА встретится с 55 национальными ассоциациями, которые примут участие в телеконференции и обсудят возможности с календарем.
УЕФА уже обсудил возможность проведения последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в качестве мини-турнира в Стамбуле и Гданьске, где должны пройти финалы.
Также появился возможный график проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы:
2-7 августа
1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
13-16 августа
Четвертьфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
20-23 августа
Полуфинал Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
27 августа
Финал Лиги Европы.
29 августа
Финал Лиги Чемпионов.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MirrorFootball/status/1259538599617462287