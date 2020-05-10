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УЕФА может возобновить и завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе

21:25
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УЕФА рассматривает вопрос о возвращении Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, сообщает Mirror.

По сведениям издания, соревнования могут быть организованы в мини-турнире.

11 мая УЕФА встретится с 55 национальными ассоциациями, которые примут участие в телеконференции и обсудят возможности с календарем.

УЕФА уже обсудил возможность проведения последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в качестве мини-турнира в Стамбуле и Гданьске, где должны пройти финалы.

Также появился возможный график проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы:

2-7 августа

1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

13-16 августа

Четвертьфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

20-23 августа

Полуфинал Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

27 августа

Финал Лиги Европы.

29 августа

Финал Лиги Чемпионов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MirrorFootball/status/1259538599617462287

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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