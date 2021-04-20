УЕФА может увеличить бюджет Лиги чемпионов до 7 миллиардов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

По сведениям СМИ, организация уже несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Они хотят увеличить бюджет турнира с 4,5 миллиарда евро до 7 миллиардов. УЕФА планирует преобразовать формат Лиги чемпионов и пригласить в турнир европейские команды, которые отказались от участия в Суперлиге. Среди них «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать проект Суперлиги Европы. Сумма соглашения составит от 4 до 6 миллиардов евро.