Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

УЕФА может увеличить бюджет Лиги чемпионов до 7 миллиардов евро

18:57
УЕФА. Фото Reuters
УЕФА. Фото Reuters
Теги:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

По сведениям СМИ, организация уже несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Они хотят увеличить бюджет турнира с 4,5 миллиарда евро до 7 миллиардов. УЕФА планирует преобразовать формат Лиги чемпионов и пригласить в турнир европейские команды, которые отказались от участия в Суперлиге. Среди них «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать проект Суперлиги Европы. Сумма соглашения составит от 4 до 6 миллиардов евро.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/ligue-des-champions-la-contre-attaque-envisagee-par-l-uefa-a-la-super-league_AV-202104200352.html

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20630
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов