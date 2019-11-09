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УЕФА может провести финал Лиги чемпионов-2024 в США

11:24

УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы. Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США. По данным источника, швейцарское агентство, представляющее коммерческие интересы УЕФА, начало консультации с потенциальными партнерами на рынке Нью-Йорка. В УЕФА пока не комментируют информацию в СМИ.

Напомним, что уже определены места проведения финалов до 2023 года. В 2020 году финал пройдет в Стамбуле, в 2021-м — в Санкт-Петербурге, в 2022-м — в Мюнхене, в 2023-м — в Лондоне.

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