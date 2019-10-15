УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в связи с политической ситуацией

Вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Tuttomercatoweb не исключил, что финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула. Это связано с политической ситуацией.

— Мы сделаем все, чтобы соблюдать автономию и независимость спорта, но мы, конечно, не можем заменить ООН и ЕС, дипломатов, послов и другие политические институции, — сказал Ува. — Решения в УЕФА совместно принимают президент и исполнительный комитет.

После начала военной операции Турции в Сирии многие призывают лишить Стамбул права проведения финала. Также многие призывают наказать Турцию за празднование голов играми сборной страны жестом в поддержку этой операции.

Журналист Sky Sport Italia Лука Маркетти в комментарии Tuttomercatoweb высказал мнение, что УЕФА всерьез рассмартивает вариант переноса финала в другую страну. Напомним, министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции должна быть наказана за воинское приветствие футболистов во время игры с французами (1:1) в отборе Евро-2020. Турецкие игроки отметили гол у углового флажка, исполнив военное приветствие, как и в предыдущем матче с Албанией (1:0).

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона должен состояться в Стамбуле 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.