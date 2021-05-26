УЕФА может отменить правило выездного гола

УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола, сообщает The Times 26 мая.

По данным источника, 28 мая этот вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по клубным соревнованиям. Если это предложение получит достаточную поддержку, то в организации начнут процесс изменения этого правила.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии на вылет при равном счете преимущество получает та команда, которая забила больше мячей в гостях.