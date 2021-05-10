УЕФА может обновить логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном
15:04
УЕФА внесет ряд изменений в логотип Лиги чемпионов перед началом турнира в следующем сезоне, сообщает Footy Headlines.
По данным источника, изменится размер надписи (слово League станет больше), форма (слово UEFA будет выделено жирнее).
Символ товарного знака будет расположен в верхнем правом углу буквы E, а не под логотипом, как было до этого. Есть вероятность, что цвета также могут измениться.
Ожидается, что обновленный логотип будет использоваться до 2024 года, когда впервые будет сыгран реформированный турнир.
Возможные изменения в логотипе. Фото Сайт Footy Headlines
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