УЕФА может обновить логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном

УЕФА внесет ряд изменений в логотип Лиги чемпионов перед началом турнира в следующем сезоне, сообщает Footy Headlines.

По данным источника, изменится размер надписи (слово League станет больше), форма (слово UEFA будет выделено жирнее).

Символ товарного знака будет расположен в верхнем правом углу буквы E, а не под логотипом, как было до этого. Есть вероятность, что цвета также могут измениться.

Ожидается, что обновленный логотип будет использоваться до 2024 года, когда впервые будет сыгран реформированный турнир.