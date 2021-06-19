УЕФА: матчи в Белоруссии пройдут по расписанию в 2021 году
01:50
Матчи под эгидой УЕФА на территории Белоруссии в 2021 году пройдут согласно расписанию, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся», — говорится в сообщении УЕФА.
Ранее Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в стране.
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