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УЕФА: матчи в Белоруссии пройдут по расписанию в 2021 году

01:50
Трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Фото UEFA.com
Трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Фото UEFA.com
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Матчи под эгидой УЕФА на территории Белоруссии в 2021 году пройдут согласно расписанию, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся», — говорится в сообщении УЕФА.

Ранее Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в стране.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210619/uefa-1737654633.html

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