УЕФА: матчи в Белоруссии пройдут по расписанию в 2021 году

Матчи под эгидой УЕФА на территории Белоруссии в 2021 году пройдут согласно расписанию, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся», — говорится в сообщении УЕФА.

Ранее Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в стране.