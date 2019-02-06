УЕФА и АЕК заключили Меморандум о взаимопонимании

Президент УЕФА Александер Чеферин и председатель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли подписали новый Меморандум о взаимопонимании, сообщает официальный сайт УЕФА.

Соглашение, подписанное в Риме, будет действовать до 2024 года.

- Я рад, что мы достигли такого соглашения, - приводит слова Чеферина официальный сайт организации. - Что мы как руководящий орган европейского футбола и европейские клубы продолжим тесно сотрудничать с целью продвижения, развития и формирования футбола на континенте в будущем. Хочу поблагодарить правление АЕК и председателя Андреа Аньелли за конструктивное и плодотворное отношение, с которым они подошли к этому Меморандуму о взаимопонимании в интересах всего европейского футбола.