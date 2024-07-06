УЕФА допустил «Манчестер Сити» и «Жирону» до Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до участия «Манчестер Юнайтед» и «Ниццу» в Лиге Европы. Клубом разрешено участие после «внесения существенных изменений заинтересованными инвесторами».

Также одобрено участие «Жироны» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов после изменений в испанском клубе, которые гарантировали, что «никто прямо или косвенно, ни в каком качестве не участвует в управлении и/или спортивных результатах» этих команд.

Отмечается, что эти «Манчестер Юнайтед» — «Ницца» и «Манчестер Сити» — «Жирона» не смогут игроков друг другу, а также отдавать их в аренду начиная с июля 2024 года по сентябрь 2025 года.