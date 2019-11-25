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«Учу русский язык, каждый день стараюсь выучить что-то новое». Полузащитник «Шахтера» Патрик — о свободном времени

13:58
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Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» отметил, что старается изучать русский язык.

— После тренировки я еду домой, забираю сына из школы, слушаю музыку, — цитирует официальный сайт УЕФА Патрика. — Еще учу русский язык, каждый день стараюсь выучить что-то новое. Я здесь много лет и, честно говоря, мог бы говорить получше, если бы не столько бразильцев в команде. Мы проводим много времени вместе, поэтому меньше возможностей практиковаться в русском.

Иногда к нам приезжают гости. Недавно были друзья из Бразилии, мы с женой сводили их в центр Киева, на Майдан. Это красивые места, мы обычно туда ходим, когда собираются друзья и члены семьи.

Манчестер Сити — Шахтер Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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