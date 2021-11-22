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Участие Серхио Рамоса в матче против «Манчестер Сити» остается под вопросом

17:36
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос провел тренировку в общей группе. Однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» остается под вопросом, сообщает RMC Sport.

В текущем сезоне новобранец «ПСЖ» не провел ни одного матча за парижский клуб.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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