Участие Серхио Рамоса в матче против «Манчестер Сити» остается под вопросом

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос провел тренировку в общей группе. Однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» остается под вопросом, сообщает RMC Sport.

В текущем сезоне новобранец «ПСЖ» не провел ни одного матча за парижский клуб.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года.