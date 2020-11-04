Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Краснодара» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— У «Зенита» нет времени видоизменять игру, — сказал Губерниев «СЭ». — Мы замечаем, что все наши команды в Лиге чемпионов играют вторым номером. И так, как садится «Зенит» в оборону, он никогда не садился в чемпионате России. Он так не играет, отсюда возникают трудности. Но отдохнули лидеры, не игравшие с «Химками». Даже если Семак ничего не поменяет, Дзюба с партнерами попытаются наладить игру на контратаках.

— Директор по связям с общественностью «Лацио» вчера ответил на обвинения сокрытия количества заболевших коронавирусом в его команде фразой «Мы ничего не скрываем, как это делали в СССР».

— А что мы в СССР скрывали, я стесняюсь спросить? Мне сложно комментировать, я не очень понимаю, что он имел в виду. Я не слышал этой цитаты.

— У «Краснодара» есть шансы с «Севильей»?

— Что касается «Краснодара», многое будет зависеть от того, кто выйдет на поле. Там много человек с разными проблемами. Скамейка есть, но она тоже не лигочемпионского уровня. «Краснодар» — дебютант. Они дерзкие. (Константин Колмаков)