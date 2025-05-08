У защитника «Баварии» Боэ украли кепку в Париже во время празднования победы «ПСЖ» над «Арсеналом»

У защитника «Баварии» Саши Боэ украли кепку на улицах Парижа. Болельщики остановили машину 24-летнего француза после матча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (2:1), и пока футболист общался с фанатами, один из них просунул руку в люк и сорвал головной убор с головы.

После случившегося Боэ опубликовал в соцсети сообщение: «Друг, верни кепку».

«ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.